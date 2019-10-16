Королёв, Московская область, , 11:53 — REGNUM В двух гаражных боксах Королева обнаружили около 6 тыс. единиц поддельного алкоголя общей стоимостью свыше 1 млн рублей. Об этом 16 октября сообщает региональное ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России и УМВД России по Королеву обнаружили партию фальшивого алкоголя, которая хранилась в двух гаражных боксах на Канальном проезде. Бутылки с фальсификатом были оклеены фальшивыми федеральными марками.

«В результате операции полицейскими изъято около 6 тыс. бутылок водки и коньяка, а также свыше 1,3 тыс. канистр со спиртосодержащей жидкостью объемом от четырех до 10 литров. Предположительная стоимость изъятого товара составила более 1 млн рублей», — заявила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.

По подозрению в организации незаконного хранения задержали 25-летнего жителя Мытищ. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мытищах ликвидировали подпольный склад контрафактного алкоголя. Изъято около 70 тыс. бутылок.

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