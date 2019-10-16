Уфа, , 10:54 — REGNUM В Уфе пять школьников напали на ветерана боевых действий. Об этом 16 октября сообщает «Комсомольская правда».

Издание, ссылаясь на источник в правоохранительных органах сообщает, что подростки набросились на 46-летнего мужчину в микрорайоне Инорс Уфы ночью 15 октября.

Отмечается, что мужчина возвращался домой, отработав смену в такси. С собой мужчина нес пакет с алкогольной продукцией.

По словам источника, подростки избили и ограбили мужчину, когда он проходил мимо улицы Ферина. Кроме пакета с алкоголем у него похитили удостоверение ветерана боевых действий.

Мужчина сразу же обратился в полицию, рассказав о приметах нападавших.

Стражи порядка незамедлительно организовали операцию «Квадрат», в результате которой им удалось задержать одного подозреваемого. Им оказался 14-летний ученик восьмого класс одной из школ Уфы.

О поимке остальных подозреваемых не сообщается.