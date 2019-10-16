Соледар, ДНР, , 10:52 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 40 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 487 единиц боеприпасов по территории ДНР, сообщили 16 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили десять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили четыре мины калибра 120 мм, 66 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты различных видов и крупнокалиберные пулемёты.

На юге ДНР ВСУ выпустили 71 мину калибра 120 мм, три раза применили танки, использовали вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Гольмовский, Минеральное, Ясиноватая, Весёлое, Жабичево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (терминал), Спартак, Александровка, Докучаевск, Ленинское, Дзержинское, Коминтерново, Саханка, Безыменное», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей не зафиксировано, отметили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября утром боевики ВСУ подвергли обстрелу окраины Донецка, Ясиноватую и Старомихайловку. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. Посёлок Старомихайловка был частично обесточен.

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