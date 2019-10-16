Иркутск, , 10:48 — REGNUM В Приангарье зарегистрировано новый случай массового пищевого отравления. Как сообщает СУ СК РФ по Иркутской области, 14 октября с признаками отравления в областную инфекционную клиническую больницу были госпитализированы семеро жителей областного центра.

По предварительным данным, все они были клиентами столовой, расположенной на ул. Горького в Иркутске и через некоторое время почувствовали себя плохо.

Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Пробы продуктов отправлены на экспертизу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября массовое пищевое отравление произошло в Братске (Иркутская область). Речь шла о 12 случаях заболевания острой кишечной инфекцией после после приёма пищи в кафе-закусочной, расположенной на ул. Кирова 18.

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