Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM Легковой автомобиль Audi совершил наезд на три стоящих автомобиля и двух пешеходов. Один из пострадавших находится на грани жизни и смерти.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло вечером 15 октября на Малоохтинском проспекте в Красногвардейском районе города. За рулем находился мужчина 1995 года рождения.

«В результате ДТП один пешеход, мужчина на вид 25 лет, госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, второй мужчина, 1998 года рождения, в состоянии средней степени тяжести», — отметили в дорожной полиции.

Органами МВД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.