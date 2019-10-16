Иркутск, , 10:35 — REGNUM Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, который является также председателем правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, признал, что объем работ по восстановлению социальной, транспортной инфраструктуры Приангарья огромен. Его слова сегодня, 16 октября, цитирует официальный сайт Приангарья.

По оценке вице-премьера российского правительства, жилье для пострадавших от потопа должно быть восстановлено к концу 2010 года.

«Программа масштабная, на нее предусмотрено более 40 млрд рублей федеральных инвестиций. Эти районы никогда таких финансовых объемов не получали. Есть возможность создать новую среду для жизни. Но зависеть это будет и от общественности, и от мэров муниципальных образований», — подчеркнул Виталий Мутко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после наводнения в Иркутской области, которое началось с 26 июня 2019 года, подтопленными оказались более 100 населённых пунктов. Более пяти тысяч домов не полежат восстановлению. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.