Ереван, , 10:33 — REGNUM В Ереване в ночь на 16 октября убит полицейский. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, ночью в больницу были доставлены двое полицейских 1981 и 1994 г.р. — Тигран Аракелян с огнестрельным ранением и Арман Акопян с травмой головы.

Сообщается, что полицейские несли ночную смену около парка «Победа» в центре Еревана, заметили двух мужчин, которые, увидев патрульную машину, стали убегать. Сотрудники полиции бросились в погоню, однако мужчины оказали сопротивление, один из них выхватил у полицейского табельное оружие, выстрелил в одного из сотрудников полиции и ударил рукояткой оружия второго. Возбуждено уголовное дело по трем статьям. В пресс-службе полиции сообщили, что по подозрению в совершении убийства в отделение полиции доставлены два человека.