Соледар, ДНР, , 10:33 — REGNUM Боевики ВСУ открыли огонь по населённому пункту Старомихайловка из миномётов калибра 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулемётов, сообщили 16 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В результате обстрела повреждена ЛЭП, часть поселка обесточена», — сказано в сообщении.

Зафиксированы повреждения стен, кровли и остекления семи домов населённого пункта.

По уточнённым данным, в результате вчерашнего обстрела повреждения получили школа и два дома в посёлке Александровка.

Напомним, ранее боевики ВСУ открыли массированный миномётный огонь по окраинам Донецка и Ясиноватой.

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