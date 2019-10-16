Благовещенск, , 10:40 — REGNUM В Приамурье мужчина несколько лет платил алименты за ребёнка, однако у него имелось достаточно оснований полагать, что его отцом он не является, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Когда он узнал, что бывшая супруга не фиксирует у судебных приставов передаваемые ей алименты, мужчина обратился в суд за назначением судебно-генетической экспертизы, которая подтвердила его опасения — оказалось, что он не имеет ничего общего с ребёнком, за которого передаёт бывшей супруге алименты.

Суд удовлетворил иск мужчины о прекращении алиментных обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, правом проведения судебных экспертиз теперь обладает Следственный комитет.