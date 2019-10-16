Уфа, , 10:31 — REGNUM Мать четверых детей, которую обвиняют в истязании и жестоком обращении со своими детьми, предстанет перед судом в Уфе. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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По версии следствия, с 2009 по 2018 годы мать четверых детей, которая воспитывала, в том числе и двух приемных сыновей, причиняла детям физические и психические страдания.

Отмечается, что родные дети женщины сейчас проживают с отцом. Приемные сыновья изъяты и переданы под временную опеку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ.

По словам следователей, обвиняемая свою вину не признала. Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Помимо этого, прокуратура в суде оспаривает решения об усыновлении приемных детей и их передаче под временную опеку матери обвиняемой.