Фукусима , Япония, , 10:19 — REGNUM Ряд заводов и других предприятий в японском городе Корияма префектуры Фукусима до сих пор не могут возобновить работу из-за наводнения, вызванного тайфуном «Хагибис». Об этом 16 октября передает телеканал NHK со ссылкой на представителей местных властей.

По словам источников, стоят заводы Hitachi, Panasonic и многие другие предприятия, занимающиеся производством погрузчиков, систем коммуникации и пр. Также вода залила гаражи автопарка с городскими автобусами, из-за чего около 70 маршрутов не работает.

Как передавало ИА REGNUM, тайфун «Хагибис» обрушился на Японию 12−13 октября. По предварительным данным, жертвами стихии стали 74 человека, а 11 числятся пропавшими без вести. Из-за осадков, которые принес с собой тайфун, затопило около 10 тысяч домов.