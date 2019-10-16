Ишим, Тюменская область, , 10:11 — REGNUM В тюменском Ишиме пьяная женщина, лишённая прав, сбила на своём автомобиле пешехода. Суд приговорил автоледи к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Установлено, что в марте 2019 года 26-летняя автоледи была лишена водительских прав на полтора года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако через месяц она, будучи пьяной, села за руль ВАЗ 21 104 и на ул. Калинина города Ишима сбила женщину-пешехода. После чего скрылась с места преступления. Пострадавшая получила тяжёлые травмы.

Ишимский городской суд признал водительницу виновной по пп. «а, б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения») и ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию»). Её приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, она лишена права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.