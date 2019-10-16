Токио, , 10:13 — REGNUM Северокорейская рыболовная шхуна перевернулась в водах исключительной экономической японской зоны около полуострова Ното префектуры Исикава. Об этом 16 октября сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.

По данным источника, сообщение о происшествии поступило в патрульную службу Японии от другого судна КНДР, которое искало пострадавших.

Также известно, что шхуна перевернулась в 320 км в северо-западном направлении от города Судзу и весь её экипаж оказался в воде. Для спасения терпящих бедствие северокорейских рыбаков были направлены самолет и корабль береговой охраны Японии.

Отметим, ранее, 7 октября в 350 км от полуострова Ното в исключительной экономической зоне Японии шхуна КНДР столкнулась с судном японской рыболовной инспекции. Корейское судно затонуло в течение 20 минут, а его команда была также спасена японской береговой охраной.