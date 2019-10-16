Самара, , 09:54 — REGNUM Три интернет-сайта, на которых предлагали купить либо изготовить паспорт гражданина России, аттестаты и другие официальные документы, выявили в Самарской области. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, стражи порядка направили три административных исковых заявления в Ленинский суд Самары о признании информации, которая размещена на данных интернет-ресурсах, запрещенной.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил иски. Исполнение решений суда контролируется прокуратурой.

Напомним, что за подделку официального документа либо его сбыт предусмотрена уголовная ответственность.