Новосибирск, , 09:43 — REGNUM В очередном ресторане в Центральном районе Новосибирска произошёл пожар, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным новосибирского управления МЧС РФ, накануне поздно вечером, 15 октября, произошло возгорание в ресторане «Drovamuka».

"В кухне выгорела вентиляция, — уточнили в ведомстве. — На тушение привлекалось четыре единицы техники и девять человек личного состава».

Как пишут «Новосибирские новости», из-за возгорания были эвакуировалны 40 человек — посетители и работники ресторана.

«В ресторане сейчас работает только большой зал, малый зал закрыт, и пиццу не будут делать как минимум в течение недели», — пишет СМИ со ссылкой на заведение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Центральном районе Новосибирска загорелся ресторан Puppen Haus. Площадь пожара составила 160 кв. метров.

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