Якутск, , 09:35 — REGNUM Депутат Госсобрания Якутии Руслан Федотов опроверг информацию о своём задержании по подозрению к причастности к убийству собственного племянника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Депутат Якутии, причастный к убийству, задержан при попытке бежать из РФ

Народный избранник полностью отрицает свою причастность к преступлению. Региональному ЯСИА он заявил, что его не задерживали, показаний он не давал и в настоящее время находится на своём рабочем месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 16 октября, в региональных СМИ появилась информация о том, что Федотов был задержан при попытке покинуть РФ. Утверждалось, что депутат Госсобрания Якутии дал признательные показания о своей причастности к убийству племянника.