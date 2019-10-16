Киров, , 09:28 — REGNUM В Кировской области следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по факту пожара в посёлке Кикнур, унёсшего жизни пятерых человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, устанавливаются причины возгорания и смерти пятерых человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в Кикнурском районе в ночь с 14 на 15 октября. Горел один из частных домов в посёлке Кикнур. В ходе тушения были обнаружены тела пятерых человек: двух женщин (в возрасте 39 и 68 лет) и трёх мужчин (в возрасте 31, 40, 41 года). Ещё два человека доставлены в больницу.

Следствие предварительно установило, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении в пьяном виде.

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