Челябинск, , 09:23 — REGNUM Под Челябинском разбился в ДТП бизнесмен Алишах Сулейманов, который является одним из богатейших людей Урала и входит в сотню самых богатых челябинцев. Об этом пишут местные СМИ.

Как сообщает 74.ru, владелец кондитерской фабрики «Руслада» погиб в ДТП, которое произошло днём 15 октября днём на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Он ехал в автомашине Toyota Land Cruiser в качестве пассажира.

По некоторым данным, водитель не справился с управлением. Сулейманов скончался.