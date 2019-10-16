Красноярск, , 09:21 — REGNUM Подозреваемые в смертельном избиении 31-летнего красноярца арестованы. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 октября в Следственном комитете РФ.

Продолжается расследование резонансного уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть жителя Красноярска (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

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16 октября суд Красноярска избрал в отношении Андрея Шилова и Сергея Шмелева меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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Как сообщало ИА REGNUM, ночью 15 сентября 24-летний Сергей Шмелев и 29-летний Андрей Шилов после словесного конфликта по телефону приехали к их знакомому — 31-летнему Дмитрию Сисигину. Сначала они избили его на лестничной площадке, а затем в квартире. После этого Шилов и Шмелев глумились над избитым и сняли это на видео. Попавший в интернет видеоролик вызвал в Красноярске и за его пределами огромный общественный резонанс. Задержали подозреваемых лишь в октябре, после того, как потерпевший умер, а видео попало в сеть. Уголовное дело передано в центральный аппарат СК РФ. Действия полиции и региональных следователей подвергнутся проверке.

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15 октября красноярцы устроили народный сход. Они выразили опасения, что влиятельные родственники одного из подозреваемых могут повлиять на расследование уголовного дела. Однако в СКР заверили, что никакие родственные связи не повлияют на расследование.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на особый контроль.

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