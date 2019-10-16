Барселона, Испания, , 09:23 — REGNUM Как минимум 25 участников протестных акций в Каталонии задержали в ночь на 16 октября. Об этом 16 октября сообщает газета Ei Pais со ссылкой на свой источник.

По данным источника, правоохранительными органами были задержаны 13 человек в Террагоне, ещё восемь в Льейде, три в Барселоне и один в Сабаделе. Кроме этого, более 70 человек пострадали в ходе протестных акций.

Также в ходе акций протестующие проводили демонстрации возле зданий представительств испанского правительства и перекрывали дороги и пути железнодорожного сообщения.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста начались в городах Каталонии после судебного приговора, вынесенного в отношении каталонских политиков, которые организовали референдум о выходе региона из Испании в 2017 года.

Напомним, референдум о независимости Каталонии был проведен 1 октября 2017 года и испанские власти сразу назвали его нелегитимным и отказались признать его результаты.