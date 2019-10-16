Североуральск, Свердловская область, , 09:20 — REGNUM В Североуральске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего гражданина, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ) и применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в управлении.

По версии следствия, 30 июля 2019 года обвиняемый, будучи в пьяном виде, проник в чужой дом, после чего уснул на диване. Его обнаружила соседка, которая по просьбе уехавшей хозяйки зашла в квартиру покормить кошек.

Испугавшись, женщина немедленно вызвала полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов разбудили незваного гостя и попытались получить пояснения от мужчины, но безрезультатно: ничего связанного гражданин пояснить не смог. Тогда полицейские доставили мужчину в участок, где обвиняемый ударил в лицо сотрудника патрульно-постовой службы.