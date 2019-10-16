Великий Новгород, , 09:15 — REGNUM В Великом Новгороде следственным управлением УМВД России по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, специализировавшейся на мошенничестве в сфере автострахования. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, всего фигурантами по делу проходят 26 жителей Новгородской и Псковской областей, деятельность группы была пресечена в июне 2017 года.

Следователи раскрыли события 2015 — 2016 годов, когда обвиняемые, по версии следствия, инсценировали дорожно-транспортные происшествия с участием автомашин премиум-класса на территориях Псковской и Новгородской областей.

Затем в страховую компанию направлялись заведомо ложные документы со сведениями о фактах ДТП, осмотра транспортных средств и оценке причиненного ущерба для возмещения убытков по ОСАГО. Таким образом участники группы незаконно получили более 1,3 млн рублей.

Кроме этого, им инкриминируется попытка похищения в 2015 — 2016 годах более 1 млн рублей, принадлежащих ещё одной страховой компании, которая в итоге отказала в возмещении выплат в связи с несоответствием полученных автомашинами повреждений условиям и механизму ДТП.

В ходе следствия двое из фигурантов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. Им предъявлено обвинение в совершении 24 фактов мошенничества и покушений на мошенничество в сфере автострахования. Уголовное дело направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении других участников организованной группы продолжается.