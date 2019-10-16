Бени, Конго, , 09:30 — REGNUM Три человека были убиты, еще семеро были ранены в результате нападения боевиков на жителей города Бени на востоке Демократической Республики Конго.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, боевики группировки «Альянс демократических сил — Национальная армия освобождения Уганды» расстреляли людей, выезжавших из рынка в городе Оича.

Как отмечается, недавно президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди учредил военную операцию по борьбе с повстанцами «Альянса демократических сил», заявив, что он получил поддержку от правительства США и некоторых соседних стран, гарантировавших тесное сотрудничество в сфере борьбы с группировками боевиков в восточной части страны.

Полиция ДРК, направленная в Бени и его пригородные районы, получила новое снаряжение для ведения борьбы не только с повстанцами, но и с гражданскими лицами, продолжающих протестовать против деятельности властей в этом регионе.