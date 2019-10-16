Киев, , 09:10 — REGNUM В Киеве задержан 22-летний житель города, у которого во время обыска обнаружили 7 млн фальшивых гривен, сообщил 16 октября ресурс «Информатор» со ссылкой на данные полиции.

По данным сотрудников правоохранительных органов, парень дал частное объявление об обмене «гривен» на доллары. При встрече клиент почувствовал, что гривны фальшивые, отменил сделку, и сообщил об этом в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого по горячим следам. В его доме обнаружили 7 млн фальшивых гривен, а также оборудование для их изготовления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил ввести налог на обмен наличной валюты. Полученные деньги он рассчитывает пустить на развитие спорта на Украине.

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