Тюмень, , 09:00 — REGNUM В Тюмени пойман хулиган, который 15 октября закидал камнями несколько автобусов. Пассажиры общественного транспорта полагали, что ведётся стрельба из травматического оружия и вызвали полицию, сообщили корреспонденту РЕ в УМВД России по Тюменской области.

«Стрелком» оказался 12-летний школьник. В дежурной части он признался в трёх фактах противоправных деяний. Ущерб в виде разбитых стёкол автобусов устанавливается, сообщила пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.

Родители подростка на сегодняшний день привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).