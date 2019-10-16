Найроби, , 09:32 — REGNUM Трое человек погибли, еще четверо получили серьезные ранения в результате пожара, произошедшего в жилом доме в районе Кариобанги города Найроби.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», кенийская полиция заявила, что причина пожара до сих пор не была установлена. Согласно предварительной оценке, пожар был вызван отключением электроснабжения, в связи с чем местным жителям пришлось использовать свечи для освещения помещений.

Начальник полиции города Найроби Филипп Ндоло сообщил, что для расследования этого дела была привлечена команда экспертов. Пожарные из правительства округа Найроби прибыли на место происшествия задолго после того, как пожар разрушил здание.