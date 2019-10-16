Бангкок, , 09:03 — REGNUM Рейс KE662 южнокорейской авиакомпании Korean Air из Таиланда в Южную Корею задержали на тридцать минут по техническим причинам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, самолет, выполняющий рейс из международного аэропорта «Суварнабхуми» в международный аэропорт «Кимхэ», был задержан из-за дефектов в корпусе авиалайнера.

Известно, что временные неудобства испытали около 187 пассажиров.

«После обнаружения неисправности мы сразу же подготовили другой авиарейс. Мы постарались минимизировать время задержки и доставить всех пассажиров вовремя», — сообщили в южнокорейской компании.