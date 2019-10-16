Абуджа, , 09:28 — REGNUM Полиция Нигерии спасла более 300 учеников школы-интерната для мусульман, где они были прикованы цепями и подвергались сексуальному насилию.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», учащиеся были освобождены в результате проведения полицией операции, ставшей уже второй по счету за этот месяц.

Полицейская группа окружила город Даура в штате Кацина после того, как несколько студенты сбежали из своего общежития и вышли на улицы в знак протеста против происходящих зверств.

Сануси Буба, глава полиции штата Кацина, сообщил, что в школе обучаются студенты, которых родители отправили с целью изучения учений Корана, а также избавления от наркотической и других форм зависимости. По словам Бубы, подростки жили в бесчеловечных условиях, часть из них, как утверждается, подвергались сексуальному насилию.

«Полиция через власти штата установит личность учащихся и свяжется с их родителями, для того чтобы вернуть их домой», — отметил глава полиции штата Кацина, пообещав арестовать всех, кто причастен к изнасилованиям.

Напомним, что в прошлом месяце полиция Нигерии освободила более 300 учеников школы, которые подвергались жестоким пыткам и сексуальному насилию.

Как подчеркивается, отсутствие в северной части Нигерии реабилитационных центров для наркозависимых вынуждает родителей отводить своих детей в религиозные школы, где они сталкиваются с подобными проблемами.