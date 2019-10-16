Горно-Алтайск, 16 октября 2019, 08:52 — REGNUM В Республике Алтай перед судом предстанет житель Онгудайского района по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР.
Инцидент произошёл 22 июля 2019 года. Заметил нетрезвого водителя, отъезжающего от заправки в селе Онгудай, участковый уполномоченный, подошёл и попросил его выйти из машины.
«Обвиняемый, в свою очередь, вышел из автомобиля, схватил с проезжей части камень и кинул его в полицейского. Увернувшись, участковый потребовал от нарушителя прекратить свои противоправные действия», — отметили в СКР.
Несмотря на это, нетрезвый мужчина нанёс стражу порядка «удар рукой в область лица».
Обвиняемый был задержан и, протрезвев, признал вину и раскаялся.
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