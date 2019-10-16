Мехтарлам, Афганистан, , 08:58 — REGNUM В результате взрыва заминированного грузового автомобиля в восточной афганской провинции Лагман два человека погибли и ещё не менее 26 пострадали. Об этом 16 октября сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на свой источник.

По данным источника, взрыв грузовика произошёл возле здания штаб-квартиры местной полиции. Оба погибших являются военнослужащими. Ещё 6 военнослужащих и 20 мирных жителей были ранены.

Также отмечается, что ни одна из действующих в этом регионе террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за данный террористический акт.