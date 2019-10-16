Амстердам, , 08:50 — REGNUM Голландская полиция 14 и 15 октября 2019 задержала трёх фермеров, причастных к насильственным действиям и причинению вреда имуществу во время демонстрации в г. Гронинген (Groningen) 14 октября 2019.

Один из арестованных фермеров на своём тракторе пытался наехать на конного полицейского. Второй фермер был за рулём трактора, который протаранил вход в здание Провинциальных Штатов Гронинген. Наконец, третий фермер был за рулём трактора, который опрокинул ограждения в центре города.

Полиция не исключает, что в ходе следственных действий будут задержаны ещё другие участники демонстрации 14 октября. Предметом расследования станет и виселица, которая во время демонстрации была поставлена на площади перед зданием Провинциальных Штатов.

Фермерские демонстрации 14 октября 2019 годав разных местах в Голландии были направлены против новых правил по уменьшению выбросов азота. Демонстрация в Гронингене началась мирно, но в течении дня приняла более острый характер.