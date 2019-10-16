Луганск, 16 октября 2019, 08:39 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня, сообщили 16 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Отмечается, что представители 14-й бригады ВСУ обстреляли населённый пункт Желобок из станкового противотанкового гранатомёта (СПГ) и крупнокалиберного пулемёта. Затем агрессор дважды обстрелял населённый пункт Калиновка из 82-мм миномётов, СПГ и стрелкового оружия.
Среди военнослужащих Народной милиции ЛНР потерь нет, информация о жертвах среди мирных жителей пока не поступала.
В пресс-службе отметили, что боевики ВСУ продолжают оборудовать позиции в районе населённого пункта Золотое, несмотря на разговоры об отведении сил.
По данным разведки Народной милиции ЛНР, украинские силовики также продолжают наращивать силы на лини разграничения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на переговорах в Минске украинская сторона потребовала «распустить» ДНР и ЛНР. Только после этого Украина планирует выполнять Минские соглашения.
Читайте также: Киев требует «роспуска» ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений