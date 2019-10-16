Луганск, , 08:39 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня, сообщили 16 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что представители 14-й бригады ВСУ обстреляли населённый пункт Желобок из станкового противотанкового гранатомёта (СПГ) и крупнокалиберного пулемёта. Затем агрессор дважды обстрелял населённый пункт Калиновка из 82-мм миномётов, СПГ и стрелкового оружия.

Среди военнослужащих Народной милиции ЛНР потерь нет, информация о жертвах среди мирных жителей пока не поступала.

В пресс-службе отметили, что боевики ВСУ продолжают оборудовать позиции в районе населённого пункта Золотое, несмотря на разговоры об отведении сил.

По данным разведки Народной милиции ЛНР, украинские силовики также продолжают наращивать силы на лини разграничения.

«Боевики 72-й бригады вблизи участка разведения в н.п. Золотое-4 разместили боевую разведывательную машину. Еще две единицы БМП и один БТР противник разместил вблизи н.п. Попасная. В н.п. Луганское каратели 59-й бригады разместили три боевые бронированные машины», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на переговорах в Минске украинская сторона потребовала «распустить» ДНР и ЛНР. Только после этого Украина планирует выполнять Минские соглашения.

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