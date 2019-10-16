Красноярск, , 08:27 — REGNUM Андрей Шилов — один из подозреваемых в смертельном избиении красноярского спортсмена — арестован по решению Центрального суда Красноярска.

Шилов будет находиться под стражей два месяца.

Также сегодня, 16 октября, должна решиться судьба ещё одного подозреваемого — Сергея Шмелева, передаёт 360tv.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 15 сентября Шилов и Шмелев после словесного конфликта по телефону приехали к своему 31-летнему знакомому — спортсмену Дмитрию Сисигину. Шилов и Шмелев избили его сначала на лестничной площадке, а затем в квартире. После этого они начали глумиться над избитым и сняли это на видео.

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Видеоролик попал в интернет, один из избивавших был в крови жертвы. Дмитрий Сисигин скончался в октябре. Шилова и Шмелева задержали лишь в середине октября — на волне огромного общественного резонанса.

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15 октября председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о причинении смертельных травм жителю Красноярска в центральный аппарат ведомства.

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Также 15 октября возмущенные и потрясённые информацией о смертельном избиении красноярцы устроили народный сход.

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