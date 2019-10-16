Екатеринбург, , 08:38 — REGNUM Свекровь убитой екатеринбурженки Ксении К. начала собирать деньги для её семьи. Объявление опубликовано в социальной сети Instagram.

По словам свекрови, матери убитой и девятилетней дочери нужно оказать финансовую помощь на организацию похорон. Об этом женщине сообщили близкие семьи.

Деньги предлагается перевести на счёта матери и тёти погибшей свердловчанки.

Напомним, Ксения К. пропала в Екатеринбурге 10 октября 2019 года. Женщина ехала на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля, но после этого не вышла на связь. 15 октября 2019 года труп женщины нашли на Уралмаше. Подозреваемые в убийстве задержаны, их поймали в Челябинской области.

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