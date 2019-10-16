Сакраменто, США, , 08:28 — REGNUM Землетрясение мощностью 4,7 зафиксировала в Калифорнии (США) американская Геологическая служба 16 октября.

Как сообщают представители исследовательской организации, подземные толчки произошли в 19:42 по всемирному времени (22:42 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 9,7 км на расстоянии 16 км от округа Сан-Бенито.

Данных о последствиях нет.

Ранее, 15 октября, подземные толчки были зафиксированы в Грузии в Харагаульском районе. Их мощность составила 4,5.