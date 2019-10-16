Казань, , 08:24 — REGNUM В ходе проверки питания детей в Татарии управление Роспотребнадзора обнаружило фальсифицированной сыр, на котором был указан производитель-призрак. Производителя из Северной Осетии, который якобы выпустил сыр, не существовало в природе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении не уточнили, где именно кормили подобным продуктом детей — в школе или детсадах. В продукте были обнаружены растительные стерины, что говорит о немолочном происхождении сыра.

На упаковке было написано, что сыр «Голландский» произведён частным предпринимателем из города Дигора, но в ответе на запрос ведомства специалисты из Северной Осетии отметили, что бизнесмен с такими данными деятельности в этой сфере не ведёт.

Материалы проверки ведомства переданы в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений.

Напомним, в августе 2019 года в Ярославской области в больницах и детсадах была обнаружена молочная продукция — фальсификат. В пробах нашли не только жиры немолочного происхождения, но и сухое молоко, которое не было указано в составе.

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