Соледар, ДНР, 16 октября 2019, 08:19 — REGNUM Утром 16 октября боевики ВСУ выпустили по окраине Донецка и населённому пункту Ясиноватая более 50 мин, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Кроме того, украинские силовики применяют гранатомёты и стрелковое оружие. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, что боевики ВСУ продолжают стягивать людей и технику к участку разведения сил в районе населённого пункта Петровское.
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