Соледар, ДНР, , 08:19 — REGNUM Утром 16 октября боевики ВСУ выпустили по окраине Донецка и населённому пункту Ясиноватая более 50 мин, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«С 5:55 до 7:10 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины по направлениям: Пески — донецкий аэропорт; Авдеевка — Ясиноватая, Спартак; Красногоровка, Марьинка — Старомихайловка. Всего по населённым пунктам выпущено 54 мины калибра 82 и 120 мм», — сказано в сообщении.

Кроме того, украинские силовики применяют гранатомёты и стрелковое оружие. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, что боевики ВСУ продолжают стягивать людей и технику к участку разведения сил в районе населённого пункта Петровское.

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