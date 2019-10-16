Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 08:11 — REGNUM На Ямале суд вынес неожиданный приговор мужчине, случайно застрелившему зятя на охоте. Обвиняемому за убийство был назначен штраф, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ЯНАО.

Судом установлено, что 14 сентября 2019 года 53-летний мужчина вместе с зятем отправились на охоту. В лесу, в 40 км от поселка Сывдарма Пуровского района, при разгрузке надувной лодки, нарушая правила при обращении с оружием, мужчина передал ружьё в руки родственника стволом на себя. Тесть, принимая ружьё, случайно нажал на курок. Дробь попала зятю в голову. От полученного ранения охотник скончался на месте происшествия.

Суд признал тестя виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В ходе процесса было установлено, что обвиняемый впервые совершил преступление по неосторожности, вину признал, активно сотрудничал со следствием и добровольно загладил причинённый ущерб.

По решению суда тестю назначен судебный штраф в размере 55 тыс. рублей.