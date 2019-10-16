Казань, , 08:06 — REGNUM В Татарии во Всемирный день хлеба, который отмечают 16 октября, подвели итоги проверки качества хлебобулочной продукции за девять месяцев. Из почти 800 отобранных проб только 2,14% не соответствовали нормативам, но при этом более 500 кг некачественной продукции было снято с продажи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За рассматриваемый период в республике специалисты ведомства проверили 792 изделия по ряду физико-химический показателей. В 17 пробах, что составляют 2,14% от общего показателя, они не соответствовали нормативам. За такой же период 2018 года из 1,36 тыс. проб недостатки были обнаружены в 24 — 1,76%.

За январь-сентябрь 2019 года по инициативе экспертов госведомства было снято с продажи 115 партий некачественной хлебной продукции, вес которой составил более 522,5 кг против 39 партий на 185,6 кг годом ранее.

По данным Татарстанстата, на 7 октября 2019 года в Казани 1 кг ржаного, ржано-пшеничного хлеба стоил 44,33 рубля, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки первого и второго сортов — 50,22 рубля.

Напомним, день хлеба был учреждён в 2006 году, инициатором этого стал международный союз пекарей и пекарей-кондитеров. Свой выбор даты они обосновали тем, что именно в этот день в 1945 году была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.