Токио, , 07:54 — REGNUM Правительство Японии намерено выделить 710 млн иен (около $6,6 млн) пострадавшим от тайфуна «Хагибис», заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на заседании бюджетного комитета парламента страны.

«Очень хочется, чтобы жители как можно скорее вернулись к нормальной жизни. Мы сделаем все необходимое, чтобы администрации пострадавших районов были спокойны насчет финансовой стороны дела», — заявил он.

Предполагается, что соответствующее распоряжение правительство примет на заседании, которое состоится 16 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в результате тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию 12−13 октября, погибли 74 человека, еще 11 числятся пропавшими без вести. В ряде районов Японии до сих пор наблюдаются проблемы с электро‑ и водоснабжением. Также затопленными оказались около 10 тысяч домов.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 74 человек