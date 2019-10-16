Омск, , 07:48 — REGNUM Из автомобиля скорой помощи в Омске пропало дорогостоящее медицинское оборудование — электрокардиограф. В полицию обратился представитель медицинского учреждения Кировского округа города.

Как сообщили ИА REGNUM в областном УМВД, спецавтомобиль был припаркован возле входа в медучреждение и ожидал очередного вызова. Водитель оставил машину без присмотра на несколько минут. Ущерб оценили в 70 тысяч рублей.

Проверив пункты приёма металла и ломбарды, полицейские выяснили, что похожий прибор недавно пытался сдать мужчина. Приёмщик клиенту отказал.

Подозреваемого — 28-летнего омича — задержали и доставили в отдел полиции. Оказалось, что не сумев сбыть электрокардиограф, мужчина спрятал его в кустах. Прибор вернули медикам. По факту его кражи возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Коми задержали вора-рецидивиста, укравшего из магазина 11 тортов.

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