Оренбург, , 07:45 — REGNUM В Оренбурге местная жительница стала жертвой обмана при покупке авиабилетов через интернет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным полиции, женщина через сайт в интернете оформила и оплатила авиабилеты до Москвы. Деньги были списаны с банковской карты, но проездной документ оренбурженка так и не получила.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сайт, посредством которого осуществлялось оформление авиабилетов, заблокирован.