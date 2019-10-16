Магадан, Магаданская область, , 07:44 — REGNUM С января по сентябрь 2019 года в Магадане выявлено 38 случаев рака молочной железы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На прошедшей пресс-конференции «Всемирный день борьбы с раком молочной железы» в администрации столицы Колымы была озвучена ситуация с выявлением раковых заболеваний у женщин.

В общем обнаружено 38 новых случаев рака молочной железы, из них 16 в ходе медицинских осмотров. Особо в зоне риска женщины от 40 до 60 лет.

В 2018 году выявили 62 случая, годом ранее — 87. Всего на учёте в онкодиспансере состоят 379 магаданок с раком груди.

Как сообщало ИА REGNUM, рак груди — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. И на успешность лечения пациента напрямую влияет стадия болезни.