Киров, , 07:40 — REGNUM В Кировской области расследуется уголовное дело в отношении жителя Советского района, которого подозревают в изготовлении и сбыте порнографии с участием детей. Пострадавшими проходят трое детей, в том числе из других регионов, сообщает следственное управление СКР по Кировской области.

Следствие полагает, что в 2017—2019 годах 40-летний житель Советского района на своем компьютере и телефоне хранил порнографию с участием несовершеннолетних, которых в ходе переписки он неоднократно принуждал к съёмкам в обнаженном виде, в том числе под угрозой распространения полученных материалов. Правоохранители считают, что за деньги он предоставлял пользователям ссылки на файлы, в которых содержались указанные материалы.

Пострадавшими по делу проходят трое несовершеннолетних, проживающих в Кировской области, Татарии и Краснодарском крае.

Злоумышленника объявили в розыск 29 июля, 7 октября он добровольно сдался. В настоящее время он находится под стражей.

Мужчину подозревают в серии преступлений: в изготовлении и сбыте порнографии с участием несовершеннолетних, действиях сексуального характера, использовании несовершеннолетнего с целью изготовления порнографических материалов. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в истязании малолетних дочерей (8 и 12 лет). Следствие полагает, что девочек наказывали за не выполненную по дому работу, за провинности и непослушание. По данным правоохранителей, уходя из квартиры на работу, она закрывала дверь на навесной замок, оставляя младшую дочь без присмотра.