Владивосток, , 07:42 — REGNUM В Дальнереченском районе Приморья в течение суток было потушено два лесных пожара, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Общая площадь возгорания составила 4,2 гектара, всего было задействовано десять человек личного состава и две единицы пожарной техники.

В настоящее время на территории Приморья средствами спутникового мониторинга зафиксировано 15 термических аномалий, разведка которых будет проведена с использованием авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области из-за лесных пожаров МЧС переведено на режим повышенной готовности.