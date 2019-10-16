Нижняя Тура, Свердловская область, , 07:40 — REGNUM На Урале уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Нижней Туры, обвиняемой в убийстве супруга (ч. 1 ст. 105 УК РФ), передано в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Как уточнили в управлении, в ходе расследования преступления обвиняемая полностью признала свою вину и детализировала свои показания в ходе следственного эксперимента.

Отметим, что расследование уголовного дела было завершено в кротчайшие сроки. По версии следствия, преступление совершено в Нижней Туре 11 сентября 2019 года в доме по улице Володарского. Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружилась ножом и нанесла несколько ударов в грудь своему мужу, от которых мужчина скончался на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное преступление произошло в свердловской области в мае 2019 года. Тогда в Невьянске женщина нанесла смертельные ранения своему супругу, который от полученных травм скончался впоследствии в больнице.

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