Улан-Удэ, , 07:37 — REGNUM Сотрудники полиции изъяли у жителей столицы Бурятии Улан-Удэ около трёх килограммов марихуаны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Ранним утром 14 октября оперативники на поле, неподалеку от с. Тарбагатай, задержали 22-летнего улан-удэнца, у которого было обнаружено более 1200 граммов конопли. Также у молодого человека установлен факт потребления наркотика», — отметили в ведомстве.

К вечеру того же дня в Октябрьском районе города 51-летний мужчина был задержан в состоянии наркотического опьянения. У него также было изъято наркотическое вещество весом более 1,6 кг.

Против обоих были возбуждены уголовные дела по статье за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков. Отмечается, что задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

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