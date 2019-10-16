Благовещенск, , 07:31 — REGNUM В посёлке Чигири Благовещенского района Приамурья из-за высокой заболеваемости на карантин закрыта школа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Внебольничная пневмония» стала причиной приостановления работы школы — именно это заболевание превысило порог заболеваемости учащихся учебного заведения. Дети переведены на дистанционное, домашнее обучение, которое продлится до 27 октября. За это время в школе будет проведена санитарная обработка всех помещений.

«Мы обязаны предотвратить дальнейшее распространение заболевания. На каникулы дети пойдут вовремя», — уточнили в управлении образования района.

Как сообщало ИА REGNUM, пороговый уровень заболеваемости по ОРВИ превышен в ЕАО.