Челябинск, , 06:52 — REGNUM Убийство в Екатеринбурге 27-летней Ксении Каторгиной могли совершить трое челябинцев. По подозрению в совершении резонансного преступления задержаны двое мужчин и женщина, сообщил журналистам начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Это женщина 1988 года рождения, которая, возможно, и продала машину перекупщику по документам Ксении, а также мужчины 1977 и 1990 годов рождения. Один из подозреваемых был пойман 14 октября в Копейске, а ещё двое попали в руки стражей порядка уже 15 октября в Челябинске, где снимали квартиру.

Как сообщало ИА REGNUM, один из подозреваемых отсидел за разбой. Ещё один занимался перевозками, но пропал в сентябре. Его опознали родственники по фотографиям СКР.

Напомним, Ксения пропала 10 октября, когда поехала показывать свою машину возможным покупателям. Её тело нашли 15 октября в техническом колодце в районе Уралмаш Екатеринбурга.

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