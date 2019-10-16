Екатеринбург, , 06:41 — REGNUM Один из задержанных по подозрению в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной ранее был судим за разбой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Наказание он отбывал в ИК-48. Освободился в феврале 2017 года.

Сейчас все фигуранты этого громкого убийства находятся в изоляторе. Их проверяют на другие преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Каторгина пропала 10 октября. Она поехала показывать свою машину потенциальным покупателям и с тех по не выходила на связь.

15 октября в техническом колодце на окраине Екатеринбурга было найдено её тело. Трое подозреваемых в убийстве задержаны. Ими оказались двое мужчин и женщина.

Прощание с погибшей пройдёт 18 октября в Каменске-Уральском. У неё остались мать, а также девятилетняя дочь.

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